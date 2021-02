Insigne: “Siamo contenti, abbiamo lottato da squadra. Cento gol? Grande emozione con dedica a mia moglie”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro la Juventus, Lorenzo Insigne, match winner dei partenopei ha mostrato tutta la sua felicità per il gol vittoria: “Siamo contenti per il risultato ma anche per la prestazione, abbiamo lottato da squadra. Il rigore? Ero sereno ho la fiducia del mister e dei miei compagni, mi spiace per la Supercoppa ma ci ho messo una pietra sopra”.

Sul 100° gol con la maglia azzurra: “Grandissima emozione raggiungere questo traguardo da napoletano. La dedica? Per mia moglie visto che domani è San Valentino.”

Foto: Napoli Twitter