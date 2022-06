Insigne si presenta a Toronto: “Non ho lasciato Napoli per i soldi. E’ stata una scelta di vita”

Lorenzo Insigne si è presentato nella prima conferenza stampa dal suo arrivo a Toronto.

Queste le parole dell’attaccante, ex Napoli: “Non vedo l’ora di mettermi a disposizione dei miei compagni e del mister. Siamo da pochi giorni qua, ma la città ha fatto un’ottima impressione a me e alla mia famiglia, per la gente e la qualità di vita. Ci piace tantissimo, sono un po’ emozionato perché non sono mai stato così lontano da Napoli. E’ stata dura lasciare Napoli, ma è questa la vita. Abbiamo fatto una scelta di vita anche per i miei figli, spero che possano avere un grande futuro. Tanti pensano che sono arrivato qui per soldi, ma è stata una scelta in primis per mia moglie e i miei figli, spero che possano avere un grande futuro”.