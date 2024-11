Insigne: “Se Conte mi chiamasse, mi farei già trovare a Castel Volturno”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Lorenzo Insigne, ha parlato parlato del momento del Napoli, rispondendo così a un’eventuale chiamata di Antonio Conte: “Sto bene a Toronto, però Napoli è casa mia, le ferie le faccio sempre qui. Senza Napoli non si può vivere. Se mi chiamasse Conte? A Napoli non si può dire di no, se mi dovesse chiamare mi faccio già a trovare a Castel Volturno”.

