Insigne sbotta: “Intensità da amichevole? È offensivo, abbiamo dato il 200%”

Scintille nel dopo partita di Napoli-Cagliari. A Lorenzo Insigne, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, non è andata giù l’analisi di Giancarlo Marocchi che ha parlato di “ritmi da amichevole di Dimaro”. Questa la replica dell’attaccante del Napoli: “Se segno sono un campione. Ho sbagliato un gol, il pallone non voleva entrare. Non mi va bene sentire dire che non abbiamo messo intensità. Se sbaglio un tunnel si inizia a dire che Insigne è fuori forma. Non ci sto. Tu hai detto che noi abbiamo messo l’intensità di Dimaro e se un calciatore sente un qualcosa del genere non va bene. Per me è offensivo abbiamo dato tutti il 200%. Non è corretto parlare così, sei stato calciatore anche tu, nessuno può mettere in discussione il nostro impegno”. Poi gli animi si sono calmati con scuse e chiarimenti annessi.

Foto: Twitter ufficiale Napoli