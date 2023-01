Insigne più Caso: 2-1 Frosinone sul Modena e più 6 sulla Reggina

Portano i nomi di Roberto Insigne e Giuseppe Caso i due gol messi a segno dal Frosinone, validi per la fuga in vetta a 42 punti. Il match dello Stirpe finisce 2-1, la squadra di Grosso non riesce a colpire subito il Modena e chiude il primo tempo sullo 0-0. Nella ripresa però ci pensano i due giovani napoletani a mettere a sicuro il risultato, bastano 4 minuti per insaccare le due reti decisive. Esordio con gol per l’attaccante del Modena Strizzolo, autore della rete del 2-1 all’88’. La Reggina resta dunque seconda ed aumenta il distacco dai gialloblu, +6, vista la sconfitta interna contro la Spal.

Foto: Twitter Frosinone