Insigne: “Persa grande occasione, ce l’abbiamo messa tutta. Ruolo? Do il 200% ovunque”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, dopo il pareggio sul campo della Spal è ha parlato così al microfono di Dazn: “Occasione persa? Sì, era una grossa opportunità. Siamo dispiaciuti per una vittoria che ci è sfuggita pur avendo creato tanto. Purtroppo abbiamo sprecato alcune occasioni e non siamo neppure stati fortunati con il palo di Fabian. Il mio ruolo? Io sono a disposizione del mister, in qualsiasi ruolo do il 200% e lavoro per i compagni”, ha chiuso Insigne.

https://twitter.com/sscnapoli/status/1188500355371413505

Foto: Twitter ufficiale Napoli