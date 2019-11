Insigne: “Periodo no, ma stasera ho visto una risposta di gruppo. Ora serve continuità”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, è intervenuto così a Sky Sport dopo il pareggio del San Paolo contro il Salisburgo: “E’ un periodo un po’ così, ma dobbiamo alzare la testa e continuare a lavorare. Sappiamo di dover dare continuità, non possiamo fare una partita buona e una sottotono come a Roma. Siamo un po’ amareggiati perché facciamo grandi prestazioni e non riusciamo a segnare, come con l’Atalanta. Bisogna essere più cattivi sotto porta. Stasera ho visto una risposta di gruppo, anche di chi era in tribuna e in panchina. Siamo un gruppo molto unito, questo è merito del mister che ci fa stare tranquilli e non ci mette pressione. Non siamo in un buon momento, ma dobbiamo reagire e andare avanti”, ha concluso Insigne.

Foto: Twitter ufficiale Napoli