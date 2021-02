Insigne, oggi gli esami per stabilire i tempi di recupero

Napoli in ansia per il suo capitano. Oggi Lorenzo Insigne sarà infatti sottoposto ad accertamenti strumentali per verificare l’entità del fastidio al polpaccio rimediato nella gara di ieri sera contro l’Atalanta in Coppa Italia. Sulla base degli esiti degli esami saranno stabiliti gli eventuali tempi di recupero e se il capitano del Napoli sarà a disposizione di Gennaro Gattuso per l’impegno di campionato contro il Genoa in programma sabato alle 20:45.

Foto: sito Napoli