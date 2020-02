Insigne: “Messi per me è il numero uno, ma a Maradona non lo paragono. Da me i tifosi si aspettano tantissimo, ho sempre accettato le critiche”

Alla vigilia del match contro il Barcellona – valido per gli ottavi di finale della Champions League – ha parlato l’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne.

“Ce la possiamo giocare, anche a Brescia abbiamo disputato una buona partita. Il mister ci aiuta sempre in qualsiasi momento di difficoltà, è una gara complicata ma noi la stiamo preparando nel modo migliore. In campionato non stiamo facendo benissimo, ma la Champions ha un altro fascino. Noi dobbiamo affrontare tutte le gare allo stesso modo e proprio su questo aspetto stiamo lavorando. Messi? Attualmente per me Messi è il giocatore più forte al mondo, ma a Maradona non lo paragono nemmeno. Per i napoletani Maradona è sacro, un’altra cosa. Messi in questo momento è il numero uno. Domani faremo una grande prestazione, come accaduto contro Liverpool e Juve. Ma sappiamo che è difficile, hanno Messi e tanti campioni. Noi dobbiamo ragionare da squadra perché solo da squadra si vince. Non la risolve Insigne, Mertens o qualcun altro, ma la risolve la squadra. Lo so che i tifosi del Napoli da me si aspettano tantissimo, io ho sempre accettato le critiche”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli