Insigne: “Mai pensato di andare via. Champions? Vinciamo col Liverpool e andiamo il più lontano possibile”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato in vista del debutto in Champions League contro il Liverpool sulle pagine de Il Mattino: “Dobbiamo arrivare il più lontano possibile, spero di arrivare in finale e vincerla. Il mio gol più bello? Il primo in Champions, contro il Borussia Dortmund di Klopp al San Paolo su punizione. Punto a fare una grande prestazione contro il Liverpool, al di là di un mio gol, l’importante è vincere. Quello che conta è che sono sereno. Ho sempre voluto rimanere e non ho mai pensato di andare via da Napoli. Non ho scelto Raiola per andare via, darò sempre il massimo per questa maglia. Scudetto? Sono stati fatti gli acquisti giusti, siamo un bel gruppo e ci meritiamo di vincere qualcosa”.

Foto: Napoli Twitter