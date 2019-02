Insigne: “L’Europa League non è la Champions, ma vogliamo vincerla. A Zurigo…”

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha parlato così alla tv svizzera RSI in vista della sfida di questa sera contro lo Zurigo: “L’errore di Milik a Liverpool? Come ha sbagliato lui poteva farlo qualcun altro, non è quella partita che ci ha fatto uscire dalla Champions, ma anche altre come Belgrado. Ora non conta più pensare al Liverpool ma solo allo Zurigo. L’Europa League è sempre una competizione europea, ci sono stimoli importanti. Non è la Champions, ma vogliamo onorarla fino alla fine e vincere il trofeo. Zurigo? Sappiamo che è una squadra ben organizzata, ma tutto dipende da noi: dobbiamo scendere in campo con la cattiveria giusta. Giocare contro di noi è sempre bello e sono sicuro che vorranno metterci in difficoltà. Stiamo preparando bene la gara, cercheremo di rendere felici i tanti napoletani presenti allo stadio”.

Foto: Twitter ufficiale Champions League