Il retroscena: Insigne valuta alcune proposte, ma vuole aspettare ancora la Lazio

15/08/2025 | 21:45:21

Lorenzo Insigne ha archiviato da settimane la sua esperienza in Canada ed è pronto a ripartire. Le offerte in queste fase del mercato non sono mancate, sia in Italia che all’estero, ma l’attaccante svincolato classe 1991 ha ancora attenzione di aspettare. Già perché, come vi avevamo raccontato in esclusiva lo scorso 4 luglio, la sua priorità resta quella di tornare a lavorare con Maurizio Sarri mettendosi a disposizione della Lazio. Da quel 4 luglio sono trascorsi oltre 40 giorni, non esiste certezza su quando il club biancoceleste potrà riprendere a fare mercato (sarà possibile a ottobre per gli svincolati? Oppure bisognerà aspettare in generale gennaio?), ma intanto Insigne aspetta. Se avesse voluto, sarebbe già tornato in azione, invece vuole ancora prendere un po’ di tempo prima di sciogliere qualsiasi riserva.

Foto: Facebook Toronto