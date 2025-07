Insigne, la telefonata con Sarri e le pieghe del regolamento

05/07/2025 | 19:55:57

Il mercato della Lazio è bloccato, non potrà fare svincolati nei prossimi due mesi, ma non è scontato che possa farli alla fine del mercato. E se il blocco restasse, se ne riparlerebbe a gennaio anche per gli svincolati. Una situazione che non aiuta e che coinvolge Lorenzo Insigne. Ieri vi abbiamo raccontato di un contatto diretto con Maurizio Sarri, l’attaccante classe 1991 tornerebbe di corsa a lavorare con lui, aspetterebbe anche settembre (allenandosi nel frattempo con la Lazio) se fosse possibile prendere gli svincolati tra un paio di mesi. Ma se non fosse possibile, valuterebbe altre soluzioni: lo hanno cercato Parma, Udinese e timidamente la Fiorentina, la voglia di rientrare in Italia è forte. Ma il desiderio di tornare a lavorare con Sarri passa attraverso le pieghe del regolamento tra indice bloccato e realtà non troppo confortanti. Insigne non apparterebbe al progetto giovani? Ma in questi mesi non si può fare alcun tipo di operazione, e poi ha appena rinnovato Vecino.

Foto: facebook Toronto