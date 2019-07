Insigne: “La partita con il Liverpool ci potrà dire molto”

Intervistato da Sky Sport, Lorenzo Insigne ha parlato dell’amichevole con il Liverpool di Edimburgo, un test importante per il precampionato degli azzurri: “Arriviamo preparati dopo il ritiro, sappiamo che hanno grandi campioni, sarà una partita che potrà dire molto, non è mai un’amichevole contro quadre del genere. Capiremo a che punto della crescita siamo. Lo stadio è sicuramente unua cosa molto bella, così come l’anno scorso. Essere capitano del Napoli in queste occasioni è ancora più bello. Speriamo di fare una grande partita anche se è un’amichevole”.

Insigne è poi tornato sul doppio confronto in Champions della scorsa stagione, decisivo non solo per il cammino dei campioni d’Europa, ma anche per gli azzurri, eliminati ai gironi: “Sono state due grandi partite, abbiamo giocato benissimo in casa, vincendo e mettendoli in difficoltà. Purtroppo non è servito fare bene al San Paolo. Ma sono momenti che aiutano a crescere, speriamo di fare meno errori e superare il turno per i nostri tifosi. E’ un onore ricevere dei complimenti da un allenatore importante come Klopp“.

Foto Twitter Napoli