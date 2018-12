Insigne: “Juve? Facciamo il nostro percorso. Pallone d’Oro? Prima devo vincere qualche trofeo”

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha parlato dopo il successo sull’Atalanta ai microfoni di Rai Sport: “Sapevamo che non era facile affrontare l’Atalanta in casa. L’abbiamo affrontata con la cattiveria giusta. Ci siamo riusciti a vincere. Stiamo interpretando bene le gare così come vuole il mister. Juventus ha già vinto il campionato? Noi siamo sereni, facciamo il nostro. Purtroppo abbiamo fatto qualche gara sbagliata così come il Chievo, ciò non deve più accadere. Anche quest’anno stiamo giocando bene. Con Ancelotti si è cambiato modulo e stiamo facendo ancora di più. Intesa con Callejon? Lui sta facendo un gran campionato, si sta sacrificando molto, ma non è il solo. Anche Zielinski e Fabian Ruiz lo stanno facendo. Nel calcio moderno l’attaccante deve anche saper difendere e noi dobbiamo farlo al meglio. Oggi, ad esempio, Ruiz e Callejon si sono abbassati molto sui loro quinti per tenerli bassi. Lo hanno fatto bene. Pallone d’Oro? Prima devo vincere qualche trofeo. Poi un giorno, chissà, uno di noi potrebbe ambire a questi trofei”.

Foto: Napoli Twitter