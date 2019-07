Insigne: “James Rodriguez sarebbe il benvenuto, ha tanta qualità”

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Lorenzo Insigne ha parlato del club azzurro e del mercato, dichiarandosi pronto ad accogliere James Rodriguez in caso il colombiano arrivasse alla corte di Ancelotti: “Le porte sono aperte a tutti i grandi calciatori, lui è un vero numero 10, ha molta qualità, starebbe benissimo con noi. Ma queste sono scelte che spettano al mister e alla società. Sento di avere la fiducia dell’allenatore e voglio impegnarmi per fare un campionato migliore di quello dello scorso anno. I fischi fanno male, ma devo lavorare e cercare di fare meglio. La nostra difesa? Koulibaly è il miglior difensore d’Europa e anche Manolas è forte, ci aiuteranno a prendere meno gol. I tifosi ci sono sempre stati vicini, speriamo che lo stadio l’anno prossimo sia sempre pieno”.

“Negli ultimi anni siamo andati vicini allo scudetto e per questo ci siamo rimasti male. Se giochiamo con il giusto attaccamento alla maglia possiamo mettere in difficoltà chiunque. Posso solo promettere che lotteremo in tutte le partite per arrivare a questo obiettivo, così come abbiamo fatto l’anno scorso. Abbiamo una grande concorrente come la Juve che ha un nuovo allenatore, qualcosa potrebbe cambiare. Sarri con noi non è mai partito benissimo, ma i bianconeri hanno grandissimi campioni. Noi abbiamo voglia di vincere, ma non giochiamo da soli. Chiediamo supporto ai nostri tifosi, se tutto va bene ci esaltiamo. Dobbiamo restare sempre tutti uniti”.

Foto Twitter Napoli