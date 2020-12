Insigne: “Io musone? Sono il capitano, è giusto che mi faccia vedere sempre allegro”

Lorenzo Insigne, autore del gol che ha aperto la strada al successo del Napoli a Crotone, ha commentato la gara ai microfoni di Sky: “Al di là dei quattro gol, abbiamo fatto una grande prestazione, ci voleva. Per la classifica siamo tutti là, cerchiamo di giocarcela ogni domenica. Dobbiamo mantenere questi ritmi, considerando che giocare ogni 3 giorni è difficile. La rosa è più ampia, permette di ruotare in modo che scenda in campo chi sta meglio. Giovedì con la Real Sociedad? Partita molto importante contro una grande squadra. Cercheremo di imporre nostro gioco e passare turno. Leader? No, mi sento di dare una mano, cerco la prestazione. Poi se vengono gol meglio. Capitano, ruolo importante“.

Foto: sito ufficiale Napoli