Insigne: “In Serie C sarei venuto solo a Catania. Ho aspettato fino alla fine del mercato per decidere”

08/09/2026 | 16:20:26

Roberto Insigne ha parlato in conferenza stampa presentandosi da giocatore del Catania: “Ho aspettato fino alla fine, se dovevo scendere di categoria sarei venuto solo a Catania, che non merita questa categoria. Faremo il possibile per esultare a fine campionato. Io sono a disposizione del mister per tutti i moduli che vuole provare, l’importante è vincere la domenica, perché solo così io sono contento. Qui ho trovato un gruppo con tanta qualità”.

foto sito catania