Insigne: “Importante passare il turno, pensiamo al campionato. Lavoro per ripagare la fiducia di Gattuso”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato dopo la vittoria con il Perugia negli ottavi di finale di Coppa Italia ai microfoni di Rai Sport: “Questa vittoria deve essere un punto di partenza, ci voleva la vittoria in casa. Al di là del risultato, penso che abbiamo fatto una grande prestazione di squadra, ciò che ci chiede il mister. Dobbiamo migliorare, tra tre giorni abbiamo un’altra partita importante e dovremo recuperare le energie e le forze per affrontarla al meglio. La doppietta? Al di là del gol sono sempre sereno. Sto lavorando, il mister mi ha sempre sostenuto dal primo giorno e io cerco di ripagare la sua fiducia in campo”.

Foto: Napoli Twitter