Insigne, il Torino nel mirino per ritrovare il sorriso

Le ultime quattro partite per Lorenzo Insigne non sono state propriamente ricche di soddisfazioni. L’attaccante partenopeo, infatti, su 360 minuti a disposizione (tra Napoli e Nazionale) ne ha giocati soltanto 171, sacrificandosi tanto e non trovando mai la via del gol. Prima contro lo Spartak Mosca in Europa League è stato sostituito da Luciano Spalletti sul finale del primo tempo per porre rimedio all’espulsione di Mario Rui. Poi, la stessa sorte gli è capitata a metà ripresa della gara contro la Fiorentina: un cambio che Il Magnifico ha accolto con grande stizza. Indossando la maglia della Nazionale, inoltre, il talento di Frattamaggiore ha giocato poco più di mezza partita contro la Spagna e qualche scampolo nella vittoria sul Belgio. Insomma, dieci giorni nell’ombra per lui, che non ci è abituato.

Domenica alle 18 allo stadio Maradona arriverà il Torino. E Lorenzo Insigne proverà a riprendersi la scena.

Foto: Twitter Napoli