Insigne: “Il miglior Napoli nella serata dedicata a Diego. La vittoria è per lui”

Intervistato da Sky Sport, il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato del netto successo sulla Roma, con un suo gol e la dedica a Maradona.

Queste le sue parole: “Il miglior Napoli della stagione, nella serata dedicata a Maradona. Non penso sia un caso. Vincere per lui è stata una spinta in più, è venuto a mancare il nostro idolo e fa male. Stiamo ancora piangendo la sua scomparsa. Lascia un vuoto incolmabile. Dedichiamo la nostra vittoria a lui, per noi era un motivo in più per fare bene”.

Foto: Twitter Napoli