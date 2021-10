Insigne: “I rigori li sbaglia solo chi li calcia. Rinnovo? Penso solo a giocare”

Lorenzo Insigne ha commentato ai microfoni di Sky la doppietta contro il Bologna: “E’ una grande risposta, sono 9 partite giocate, il campionato è ancora lungo, sappiamo che siamo una squadra forte, chi scende in campo e chi arriva dalla panchina, i 5 cambi sono più importanti di chi gioca, è la nostra forza, dobbiamo solo continuare così, essere sereni e continuare a lavorare, partita dopo partita. Anche se non ho mai avuto problemi con i rigori, i rigori li sbaglia solo chi li calcia”. Sul rinnovo: “Voi pensate sempre alla stessa cosa, io penso solo a giocare, come ho sempre detto, al resto pensano il presidente e il mio agente”.

FOTO: Twitter Napoli