Insigne: “Ho sentito Gattuso, mi ha detto che sono successi un po’ di casini. Futuro? C’è tempo per parlare con la società”

Lorenzo Insigne ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Se ho sentito Gattuso? Ci siamo mandati qualche messaggio, mi ha detto che sono successi un po’ di casini. Io però sto pensando all’Europeo, lui è in vacanza e non gli faccio certe domande. Non ho rimpianti sulla mia carriera. Quel che ho sempre sognato era giocare col Napoli e indossare la fascia. Si sono avverati i miei due sogni: non sono contento ma stracontento. Giocare insieme a Immobile e Verratti? Ciro e Verratti sono due amici in campo e fuori. Quando Ciro ha vinto la Coppa mi sono emozionato, con loro sono cresciuto a Pescara. Un giorno potrò dire che avrò giocato con la Scarpa d’Oro. Marco gioca da dieci anni a Parigi, giocare in queste squadre non è facile”.

Sul futuro: “Penso solo a giocare l’Europeo, dopo c’è tempo per parlare con la società. L’Italia non ha mai giocato con i big? Non rispondo: noi giochiamo con chi ci capita. Facciamo il nostro calcio, prepariamo gara dopo gara. Abbiamo visto qualche gara dell’Austria, corrono, pressano, fanno riaggressione alta appena persa palla. Dobbiamo studiarli ma dobbiamo pensare a quel che dobbiamo fare noi. La prepareremo per fare una grande prestazione”.

Foto: Twitter Euro 2020