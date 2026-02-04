Insigne: “Ho avuto un contatto con il Napoli, avrei giocato anche gratis. Zeman mi ha chiesto di farlo divertire”

Lorenzo Insigne si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore del Pescara: “Napoli? C’è stato un contatto, avevo detto che per loro avrei giocato anche gratis. Ma poi non se ne è fatto nulla. Ho avuto altre proposte ma avevo promesso al presidente che in B avrei giocato solo a Pescara. Il mio recupero? Ho una tabella personalizzata. Spero che a Cesena mi tocchi uno spezzone di gara. Credo nella salvezza e vogliamo tutti fare questo regalo ai tifosi. Ho sentito Zeman, era contento del mio ritorno a Pescara e mi ha detto ‘fammi divertire’. Per me è stato un secondo papà”.

