Insigne, gol da urlo e assist per Osimhen. Tris di Politano, il Napoli dilaga nel finale

Allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli si è imposto per 3-0 sul Legia Varsavia grazie ai gol di Insigne, Oshimen e Politano. Dopo un primo tempo in cui la squadra di Spalletti è andata più volte vicina al gol del vantaggio, la ripresa ha confermato la partita a senso unico in cui è venuta fuori la classe di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro ha prima sbloccato la gara al 76′ con un tiro di prima dalla destra e poi quattro minuti più tardi ha servito l’assist per il raddoppio di Osimhen dopo una triangolazione perfetta tra i due. A chiudere la partita è stato poi Politano con un bellissimo sinistro finito all’angolino. Prima vittoria stagionale in Europa League per il Napoli che raggiunge il Leicester al secondo posto nel Gruppo C a quota quattro punti rilanciandosi completamente in ottica qualificazione.

FOTO: Twitter Napoli