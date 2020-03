Insigne: “Godiamoci la famiglia, mia moglie mi sopporta. Il campo manca, speriamo torni la normalità. Gattuso mi ha fatto sentire importante”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e fantasista della Nazionale italiana, ha parlato in collegamento con Sky Sport: “Ora è cambiato tanto, prima tra club e Nazionale stavo poco tempo a casa. Ora ci stiamo godendo le nostre famiglie, mia moglie mi sta sopportando (ride, ndr). Ne parlavo proprio con lei: mi mancano tanto il campo, gli allenamenti e la partita. All’inizio questa mancanza non si sentiva troppo, ora si fa sentire. La cosa importante è che si risolvano presto questi problemi”.

Come vanno gli allenamenti in casa e il rapporto con i compagni? “Con i compagni ci sentiamo su Whatsapp, ho fatto qualche Facetime con Mario Rui, Callejon e Mertens. Facciamo risate su chi ha i capelli o la barba più lunghi. Chi sta messo peggio? Io. Siamo in contatto con il mister e lo staff tutti i giorni, ci stiamo allenando duramente. Siamo professionisti e bisogna allenarsi per stare bene fisicamente”.

Insigne ha parlato anche della stagione e di Gattuso. “Il gol contro la Juve penso sia stato il più importante, vista anche la rivalità che c’è tra i due club. Segnare contro di loro, da napoletano e al San Paolo, è sempre una bella sensazione. Gattuso mi ha fatto sentire importante dal primo giorno che è arrivato, è stato sempre chiaro nei miei confronti, ha un carattere spigoloso, prima di entrare in campo si ride poi in campo lui vuole concentrazione massima, giustamente. Ascoltare chi come lui ha vinto tanto in carriera, ha vinto tante partite e un Mondiale è un piacere. Questo vale non solo per me ma per tutta la squadra. Ci sentiamo quasi tutti i giorni. Parliamo della situazione attuale, delle famiglie, degli allenamenti, ho un bel rapporto con il mister”.

Commento finale riservato all’Europeo, slittato di un anno. “Sarà un’Italia più forte? Quest’anno sicuramente potevamo fare grandi cose. Mi allaccio alle parole del ct Mancini, che ha detto che lo vinceremo l’anno prossimo. Sono d’accordo con lui, conosce il gruppo e sappiamo di aver creato un grande gruppo. Ci darà una mano anche recuperare gli infortunati, abbiamo bisogno di tutti”.

