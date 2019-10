Insigne: “Gli screzi con Ancelotti sono acqua passata, ci tenevo a correre verso di lui”

Lorenzo Insigne, decisivo nella vittoria del Napoli in casa del Salisburgo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la gara: “Ero sereno perché, come tutti, accetto le scelte del mister. Sono andato in panchina tranquillo. Per vincere questa partita serviva tutta la squadra e stasera s’è visto, tutti noi che siamo entrati dalla panchina abbiamo dato il nostro contributo, anche Elmas e Llorente, non solo io. L’abbraccio con Ancelotti? Ho avuto degli screzi col mister, ma è acqua passata. Lo stimo tanto, è un grande allenatore e ci tenevo a correre verso di lui. Anche quando mi ha escluso mi ha fatto sentire importante. Ho sbagliato io qualche atteggiamento, ho chiesto scusa ed è tutto alle spalle”.

Notte fantastica de Champions. Felice per il carattere della squadra e tre punti molto importanti. #ForzaNapoliSempre Fantastic Champions League game tonight. The showed character and happy with 3 more important points. #UCL pic.twitter.com/nWhR4280nE — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) October 23, 2019

Foto: Twitter ufficiale Napoli