Insigne fa volare il Frosinone. Ascoli battuto 1-0, sesta vittoria di fila per i ciociari sempre più primi

Super Frosinone in Serie B, sempre più capolista anche dopo aver vinto nell’anticipo della 14a giornata sul campo dell’Ascoli. La compagine di Grosso si impone per 1-0 al Del Duca, in virtù del gol di Roberto Insigne al 71′. Frosinone che nel secondo tempo ha sfruttato anche la superiorità numerica, vista l’espulsione di Collocolo per i marchigiani.

Esplode però la rabbia dell’Ascoli verso il direttore di gara Marinelli, per un presunto fallo su Quaranta nell’azione del gol. Espulso anche mister Bucchi ed esplode la rabbia in campo della dirigenza dell’Ascoli.

Si tratta della sesta vittoria consecutiva per i ciociari di Fabio Grosso, che salgono a 30 punti, a ben 8 punti di vantaggio su Reggina e Genoa, che inseguono con 22 punti.

Foto: twitter Frosinone