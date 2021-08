Insigne ed Elmas stendono il Venezia. La doppietta di Veretout fa sorridere la Roma (3-1)

Si sono concluse le due gare serali di domenica 22 agosto, valevoli per la prima giornata di Serie A 2021-22.

Al Maradona il Napoli supera non senza fatica il Venezia, azzurri padroni del campo fino all’espulsione di Osimhen, rosso diretto al 23′ per una sbracciata giudicata eccessiva dal direttore di gara Aureliano ai danni di Heymans. Ma le noie per Spalletti non finiscono qua: si fa male Zielinski nel finale di tempo, subito dentro al suo posto Elmas. Da valutare l’entità del problema del polacco, infortunatosi da solo. Nel secondo tempo Lorenzo Insigne fallisce dal dischetto la chance del vantaggio azzurro, ma ha la chance di riprovarci pochi minuti più tardi e non fallisce. 1-0 Napoli al 62′!

Gli spazi nella metà campo dei lagunari si aprono ed Elmas raddoppia al 72′. Finisce 2-0 al Maradona, esordio ok per Spalletti in azzurro.

La Roma batte la Fiorentina alla prima di Mourinho all’Olimpico: si va al riposo sull’1-0 giallorosso con il gol di Mkhitaryan al minuto 28. Fiorentina in 10 per l’espulsione di Dragowski, punito il suo intervento ai danni di Tammy Abraham. Nella ripresa pareggia Milenkovic, la Roma rimane in 10 uomini per il doppio giallo rimediato da Zaniolo, ma passa nuovamente con Jordan Veretout. Il centrocampista ex Fiorentina chiude la gara sul 3-1 e con la doppietta personale. Due assist per Abraham all’esordio in A.

Foto: Twitter Roma