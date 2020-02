Insigne e una magia di Fabian: il Napoli ribalta il Brescia. Gattuso vola momentaneamente al 6° posto

Il Napoli vince ancora. Dopo il successo di Cagliari e quello di Coppa Italia in casa dell’Inter, la squadra di Gattuso sbanca Brescia in rimonta. Al “Rigamonti” sono i padroni di casa a passare in vantaggio: al 26′ del primo tempo, sugli sviluppi di un corner, Chancellor svetta più in alto di tutto e batte Ospina con un preciso colpo di testa. In avvio di ripresa, però, arriva il ribaltone azzurro: al 49′ Insigne trasforma il rigore concesso per un fallo di mani di Mateju, poi al 54′ la magia di Fabian Ruiz (pennellata a giro sotto il sette) vale il definitivo sorpasso dei partenopei. Tre punti d’oro per il Napoli di Ringhio (alla sesta vittoria nelle ultime 7 gare stagionali), che vola momentaneamente al sesto posto solitario. Un ottimo segnale in vista della sfida di Champions contro il Barcellona.

Venerdì 21 febbraio

Ore 20.45 Brescia-Napoli 1-2 (Chancellor – Insigne, Fabian Ruiz)

Sabato 22 febbraio

Ore 15.00 Bologna-Udinese

Ore 18.00 Spal-Juventus

Ore 20.45 Fiorentina-Milan

Domenica 23 febbraio

Ore 12.30 Genoa-Lazio

Ore 15.00 Verona-Cagliari

Ore 15.00 Torino-Parma

Ore 15.00 Atalanta-Sassuolo

Ore 18.00 Roma-Lecce

Ore 20.45 Inter-Sampdoria

Classifica: Juve 57; Lazio 56; Inter 54; Atalanta 45; Roma 39; Napoli 36; Verona, Parma, Milan 35; Bologna 33; Cagliari 32; Sassuolo 29; Fiorentina 28; Torino 27; Udinese 26; Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 22; Brescia 16; Spal 15.

Foto: Twitter ufficiale Napoli