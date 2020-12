Insigne e Sau lanciano il Benevento, Maran sempre più nei guai. Pari a Cagliari

Il Benevento supera il Genoa 2-0 e mette ancora più in difficoltà Maran. Al Vigorito decidono le reti di Roberto Insigne (sinistro a giro preciso imparabile per Perin) al 12’ del secondo tempo. Il raddoppio su rigore lo sigla il neo entrato Sau. Ai rossoblù manca la vittoria in campionato dalla prima giornata. Finisce 1-1 tra Cagliari e Udinese. Al gioiello su punizione di Lykogiannis al 27′ del primo tempo, ha risposto Lasagna che, su assist di Pussetto, al 12′ della ripresa con il destro ha battuto Cragno in uscita.

Foto: canali ufficiali Benevento