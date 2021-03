Insigne e quel clamoroso sfogo: “Che squadra di m…”

Nervi tesi per Lorenzo Insigne al fischio finale di Sassuolo-Napoli. Il capitano azzurro ha sfogato la sua rabbia per il pareggio subìto all’ultimo secondo. Secondo quanto ricostruito l’attaccante non avrebbe preso bene il fallo commesso da Manolas: prima il battibecco con Gennaro Gattuso, poi si è diretto verso lo spogliatoio scalciando una bottiglietta e un cartellone pubblicitario e successivamente, come mostrato dai numerosi video che riprendono il labiale del capitano Azzurro, urlando: “Squadra di m…”. Dalle frequenze di Radio Punto, è arrivato il chiarimento del suo agente, Vincenzo Pisacane: “Penso sia la reazione più normale che si possa avere dopo aver pareggiato una partita al 93’ per la concessione di un calcio di rigore. Insigne, come ho spesso ho detto, perde due volte, anzi, tre: da capitano, da calciatore e da tifoso del Napoli… Lorenzo vuole sempre il massimo da sé stesso in campo e negli allenamenti: da capitano sprona i compagni a pretendere sempre il massimo in ogni attimo. Ci tengo a precisare che non ha insultato nessuno, ma ha imprecato solo contro una partita gettata via all’ultimo istante”.

Foto: twitter napoli