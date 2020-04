Insigne e l’allenamento da casa: che acrobazie sul balcone! Il video

Lorenzo Insigne continua ad allenarsi da casa. L’attaccante del Napoli sfrutta gli spazi liberi della propria abitazioni per mantenersi in condizione: nell’ultimo video pubblicato su Instagram, il numero 24 azzurro ha mostrato un estratto del suo allenamento in balcone. Si parte da esercizi solo con il piede destro e poi solo con il sinistro, si chiude con una breve corsetta. Delle vere e proprie acrobazie in stile… Spiderman!

https://www.instagram.com/p/B_h0pCDpyC-/

Foto: Twitter personale Insigne