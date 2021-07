Insigne-De Laurentiis, serve un faccia a faccia senza inutili testimoni

Lorenzo Insigne e il Napoli: molto presto entreremo nel vivo di una situazione delicata e che va affrontata al più presto. Il contratto è in scadenza, Lorenzo torna da Campione d’Europa e dopo una stagione, l’ultima, straordinaria con la maglia azzurra. Negli ultimi mesi è stata fatta confusione, troppa, anche da parte di chi dovrebbe essere vicino a Insigne, condizionale d’obbligo. Ricordiamo quello specchietto per le allodole, qualcuno ci é cascato, di una presunta visita al Milan per parlare di Insigne, aria fritta. Non certo un bel modo di gestire la vicenda, quasi come se il capitano del Napoli fosse un oggetto da esporre in vetrina. Noi crediamo che la gestione sia molto importante e che l’argomento, molto delicato, vada affrontato senza parlare in radio o in tv due volte a settimana come se fosse un prodotto da reclamizzare. Ecco perché auspichiamo un faccia a faccia tra De Laurentiis e Insigne, alla larga da testimoni scomodi e ingombranti, in modo da non fare troppo casino. E’ un passaggio troppo importante, il superego di altre persone coinvolte non ha motivo di esistere. Fino alla scorsa primavera abbiamo difeso a spada tratta la gestione Insigne, forse siamo stati gli unici. Adesso serve molto di più: un tavolo di lavoro tra il responsabile del club e il diretto interessato. In modo da uscirne con un risultato certo, puro, alla larga da condizionamenti, intrusioni, consigli più o meno sbagliati. E a volte poco utili.

Foto: Twitter Euro 2020