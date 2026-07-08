Insigne: “Da ora mi farei ammazzare per la Sampdoria. Porto esperienza e gol”

08/07/2026 | 22:44:20

Lorenzo Insigne ha parlato ai canali ufficiali della Sampdoria: “Cercherò fino all’ultimo minuto di dare tutto in campo e regalare soddisfazioni ai tifosi. È una grande tifoseria, sarà la nostra arma in più. Porto esperienza, qualità, gol, ma parlando con la società ero super felice e contento. Non vedo l’ora di iniziare, come ho fatto a Pescara – dove ho portato la mia esperienza e il mio carisma per aiutarli a raggiungere un traguardo. Mi dispiace per quell’esultanza, ma non l’ho fatto per mancare di rispetto a nessuno. I tifosi possono stare tranquilli con me, ora sono fissato sull’obiettivo. Li voglio rassicurare, una volta che mi sono messo questa maglia addosso mi farei ammazzare per la Sampdoria e per i suoi tifosi perché è giusto così”.

Foto: sito Sampdoria