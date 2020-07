Insigne: “Contro il Barça non partiremo sconfitti, saranno 90′ minuti importanti”

Lorenzo Insigne, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di ieri dopo la vittoria sul Sassuolo, ha commentato la vittoria del suo Napoli soffermandosi sulla prossima sfida contro il Barcellona in Champions League: “Il Sassuolo ha più o meno hanno la filosofia di gioco del Barcellona. Siamo stati bravi a chiudere gli spazi tra le linee e allo stesso tempo abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Di sicuro anche il Barcellona ci studia, ma con Callejon ci conosciamo da sette anni e se metto la palla lì so che lui ci arriva. Di certo il Barcellona è il Barcellona. Noi dobbiamo fare la nostra gara e cercare di passare il turno. Ci proveremo e non partiremo sconfitti. Ci aspettano 90 minuti importanti”.

Foto: profilo twitter Napoli