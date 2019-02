Insigne, Callejon e Zielinski: il Napoli cala il tris. A Zurigo finisce 1-3

Il Napoli compie il proprio dovere e sbanca Zurigo per 1-3 ipotecando la qualificazione agli ottavi di Europa League. Sblocca il risultato Insigne, poi Callejon raddoppia e nella ripresa Zielinski cala il tris. Nel finale Kololli firma la rete dell’orgoglio su calcio di rigore con un cucchiaio che beffa Meret. Ancelotti, nel giorno dell’addio di Hamsik, si gode il successo ottenuto in terra elvetica e pensa già al prossimo impegno contro il Torino in campionato.

Foto: Napoli Twitter