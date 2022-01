Insigne al Toronto: la foto della firma. Cifre (pazzesche) e durata confermate

Ilha annunciato l’arrivo di Lorenzo, alle 15 italiane come come comunicato ieri . E in questi minuti è in corso la conferenza via zoom del presidente, entusiasta di aver portato in Canada un talento di questo spessore. Vi confermiamo la durata del contratto: quattro anni (1 luglio 2022-30 giugno 2026) con sei mesi di opzione (dicembre 2026 e non cinque anni o cinque anni più opzione di sei mesi. Confermate anche le cifre che vi abbiamo anticipato : 46 milioni, 323 mila e 300 euro netti, più altri 3-4 milioni netti di bonus a stagione. Ecco la foto della firma, avvenuta nei giorni scorsi a Roma, alla presenza di Andrea D’Amico, intermediario dell’operazione.