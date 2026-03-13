Insigne: “A Toronto non è andata come volevo. Tornando al Pescara ho voluto chiudere il cerchio”

13/03/2026 | 10:29:51

L’attaccante ex Napoli ora in forza al Pescara, Lorenzo Insigne, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Se mi aspettavo un ritorno diverso in Italia? Sì. A Toronto, calcisticamente, non è andata come volevo. Pazienza, sono sempre partito da zero. Le squadre di A che mi hanno cercato? Il problema era la condizione fisica, mi sono allenato da solo per 5-6 mesi e nessuno ha voluto rischiare, li capisco. Ma io sapevo che mi sarebbe bastato poco a ripartire, ci ho sempre creduto. Cosa ho pensato quando mi ha chiamato Verratti? Mi ha detto: ti aspettiamo fino all’ultimo giorno di mercato. Non hanno messo in discussione la mia condizione e io non ho pensato alla classifica. Altre squadre di B mi hanno cercato, ma in questa categoria sarei venuto solo a Pescara. Ho voluto chiudere il cerchio dopo 14 anni, non è stato un problema inserirmi, ora dobbiamo fare questo miracolo. Immobile? Era a Bologna, stava andando a Parigi: se ci salviamo lo aspetto l’anno prossimo. Servirà poco a convincerlo, come hanno fatto con me”.

Foto: X Pescara