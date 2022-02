Insigne: “A Napoli qualcuno non mi hai mai compreso al 100%. Toronto? All’età non ci penso”

Lorenzo Insigne in un’intervista a Rivista Undici: “Qualcuno non mi ha mai compreso al 100 per cento. Chi mi conosce davvero, sa come sono fatto. Ho avuto degli screzi qualche volta coi tifosi e mi dispiace. Un capitano è un garante per le persone che amano la squadra, io credo di aver sempre assicurato che il Napoli non venisse meno all’impegno in campo. Toronto? All’età non penso. Quando mi accorgerò di non star bene fisicamente, lascerò perdere. Vedendo Ibra a quarant’anni, viene la voglia. Per l’addio di Totti ho pianto. So che quando toccherà a me starò male. Non voglio pensarci”.

FOTO: Twitter Napoli