Insigne: “100 gol domani? Più importante vincere, il gol può anche aspettare”

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne è intervenuto in conferenza stampa insieme a Gattuso alla vigilia della gara di Supercoppa con la Juventus.

Queste le parole di Insigne che potrebbe festeggiare anche il suo 100° gol nel Napoli: “Sogno più la vittoria che il 100esimo gol. È importante arrivare alla vittoria, a prescindere dal fatto che faccio gol o meno. Il gol arriverà, l’importante è vincere domani. Io sto lavorando molto per limare alcuni miei difetti. Il mister Gattuso mi sprona ogni giorno e spero sempre di migliorare”.

Il momento del Napoli: “Arriviamo bene a questa gara. Oltre alle sei reti, abbiamo fatto una grande prova. Sfidiamo una squadra con grandi campioni, ma l’abbiamo preparata bene. Per la città e i tifosi ha una grande importanza questa coppa, scenderemo in campo per dargli una gioia. Ho visto i miei compagni subito concentrati per questa gara, ho visto la squadra allenarsi bene. Dobbiamo fare le cose che sappiamo fare, senza timori e senza paura”.

Foto: Twitter uff. Napoli