Inler: “Zaniolo voleva fortemente l’Udinese. Lucca farà bene al Napoli, aveva bisogno di quella pressione”

12/09/2025 | 23:00:36

Gokhan Inler, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport in particolare di Lucca: “Per un giocatore giocare ogni 3-4 giorni è tanta roba. Il Napoli ha fatto un gran mercato perché la rosa è fondamentale, con il mister Conte saranno prontissimi. Con una partita a settimana serve una motivazione extra, giocando così spesso non serve. A Napoli in ogni partita si gioca per vincere. Lucca è un bravissimo ragazzo, lavora tanto e Napoli è una piazza diversa da Udine, lui ha bisogno di questa pressione. Io so che farà bene, ha ancora tanto margine di miglioramento e il Napoli dovrà aiutarlo. Ha un carattere che lo spinge ad aver bisogno di queste cose, ci sentiamo spesso, anche pochi giorni fa per il compleanno. Zaniolo? E’ un giocatore che seguivamo, con il mister ne abbiamo parlato e conoscendo l’allenatore del Galatasaray ho anche chiamato lui per capirne la situazione. Lui voleva fortemente venire qui, cogliere l’opportunità: lui ha fatto molto bene in questo inizio di stagione, è cresciuto dal punto di vista mentale. Per noi è stata fondamentale la sua intenzione di venire qui, ha dato il massimo per vestire il bianconero”.

Foto: Instagram Udinese