Inler: “Davis ha una grande chance, ci aspettiamo tanto da lui”. Poi il commento sul mercato

25/08/2025 | 18:20:19

A margine della sfida del Bluenergy Stadium tra Udinese ed Hellas Verona, il responsabile dell’area tecnica dei bianconeri Gokhan Inler ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole: “Chiaramente è importante cominciare bene. Abbiamo iniziato bene già dal ritiro. Oggi dobbiamo essere ancora più pronti per fare una grande prestazione”.

“Davis può essere il nuovo numero 9? Lavoriamo tanto con lui, sia fisicamente che mentalmente. Oggi ha una grande chance e ci aspettiamo tanto da lui. Oggi siamo pronti per dimostrare”.

“Altri colpi di mercato? Buksa non ha ancora firmato. Su altri profili stiamo ancora valutando. Oggi conta la partita, il resto viene dopo”.

Foto: Instagram Udinese