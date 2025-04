Inler su Sanchez: “È un campione, non si discute. È sempre carico, poi Runjaic decide chi schierare”

Durante l’intervista concessa a TV12, il direttore sportivo dell’Udinese, Gokhan Inler, ha così parlato di Alexis Sanchez: “Lui è sempre carico, trascinante, soprattutto nell’ultima settimana. Il suo rientro era previsto per dopo Torino ma ci ha detto che era pronto e ha dimostrato grande attaccamento al gruppo rendendosi disponibile. Poi il mister decide chi schierare, ma posso dire che il Nino lavora tanto nonostante le difficoltà avute. Futuro? Le prospettive future per me sono le ultime cinque partite di campionato. Poi non serve parlare di Sanchez: è un campione e non si discute. Sono contento ed orgoglioso che sia tornato insieme a me e dobbiamo finire bene questo campionato”.

Foto: Instagram Udinese