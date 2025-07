Inler: “Stiamo valutando diversi profili in attacco. Kristensen può seguire le orme di Bijol e Lucca”

24/07/2025 | 14:00:50

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Gokhan Inler ha parlato durante il Media Day organizzato dal club: “L’Udinese è tornata a essere squadra, famiglia. C’è grande unità tra società, staff, calciatori e tifosi, clima giusto per prenderci le giuste soddisfazioni. Attacco? Stiamo seguendo tanti profili: vedremo chi occuperà la casella vacante in attacco, ma non sottovalutate l’apporto di Bayo. La nostra tradizione è quella di valorizzare talenti, come accaduto quest’anno con Lucca e Bijol – ha aggiunto -, mentre per il prossimo anno penso che abbia grandi prospettive di seguire le loro orme Kristensen”.

Foto: Instagram Udinese