Inler: “Solet? E’ l’anno della sua consacrazione. Zaniolo? Vogliamo recuperarlo e regalarlo alla Nazionale”

11/10/2025 | 20:45:23

Gokhan Inler, direttore sportivo dell’Udinese, è stato intervistato da Sportitalia dove ha parlato anche del mercato della sua squadra, analizzando alcuni nomi che viaggiano in entrambe le direzioni.

Su Oumar Solet, ambito uomo mercato dell’estate: “Non era il solo, anche su altri giocatori c’erano interessamenti. Con lui siamo stati chiari, deve fare un bel percorso e dimostrare quest’anno sul campo che è un grande giocatore”.

Su Zaniolo: “Come ragazzo è molto positivo e voleva venire da noi. Daremo il massimo per lui, sta crescendo. Fa degli allenamenti extra, si comporta bene. L’obiettivo è anche la Nazionale no? E noi cercheremo di aiutarlo”.

In conclusione, Inler passa in rassegna anche i giovani talenti di casa Udinese: “Uno di loro è Palma. Cresciuto tanto, è velocissimo. Molto interessante, così come Lennon Miller che ha i piedi buoni e una grande intelligenza, essendo ancora giovane. E poi c’è anche Gueye!”.

Foto: sito Udinese