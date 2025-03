Inler: “Runjaic ha una mentalità vincente. Una scelta super del club”

Come trovare nuovi talenti? “Il calcio è cambiato rispetto a quando giocavo io, si guardano tantissimo i numeri e anche noi lo facciamo. Però non ci fermiamo lì, guardiamo la mentalità, se sono professionisti. Sono filtri che facciamo per non avere problemi in spogliatoio e si è visto quest’anno. I talenti che sono arrivati ci hanno aiutato e abbiamo fatto meglio degli ultimi dieci anni”.