Inler prima di Napoli-Udinese: “Mi aspetto una partita molto fisica. La vita da dirigente? Si stava meglio in campo”

Napoli-Udinese è la partita di Gokhan Inler, doppio ex e oggi direttore sportivo dei bianconeri. Qui di seguito le sue parole nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

“Napoli e Udine sono città che mi hanno dato tanto dal punto di vista umano. Professionalmente, sono stati periodi densi di soddisfazione, da una parte e dall’altra. Sarà emozionante tornare in quello stadio, ripensare alle gioie assaporate assieme: la vittoria delle Coppe Italia, la Supercoppa di Doha, la Champions League con il gol in Spagna, al Villarreal, che aprì le porte degli ottavi”.

La vita da dirigente: “Si stava meglio in campo, ovviamente, non solo per l’età che passa. Fuori si soffre e tanto, non hai la possibilità di bruciare le tensioni come quando sei calciatore”.

La partita: “Sarà una partita difficile, molto fisica, affrontiamo un’avversaria di assoluto livello, piena di calciatori di talento, con un allenatore che ha vinto tanto. Faremo la nostra parte, ci proveremo, perché questa Udinese sta dimostrando ancora di avere valori”.

Foto: Instagram Udinese