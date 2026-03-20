Inler: “Non dobbiamo pensare che il campionato sia finito. Zaniolo? Credo che avrebbe fatto comodo all’Italia”

20/03/2026 | 20:46:56

Il ds dell’Udinese, Gokhan Inler, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Ho detto alla squadra che non dobbiamo sentirci tranquilli in chiave salvezza, c’è un altro pezzo di stagione che va onorato al massimo contrariamente a quanto accaduto l’anno scorso. Ci sono obiettivi interni che danno grandi stimoli. Zaniolo? Abbiamo lavorato tanto per consentirgli di rendere al massimo, deve dimostrare ogni giorno le sue potenzialità e oggi deve scendere in campo con enormi motivazioni. Sicuramente era dispiaciuto perché tiene alla Nazionale, ma c’è ancora tutto il tempo per riprendersi quella maglia. Io credo che avrebbe fatto comodo all’Italia”.

Foto: Instagram personale