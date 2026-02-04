Inler: “Conosco bene i giocatori che arrivano all’Udinese. Con la Roma eravamo a pari livello di fisicità”

04/02/2026 | 17:50:55

Il ds dell’Udinese Gokhan Inler ha parlato a Sky Sport: “Conosco bene i giocatori che arrivano, devono entrare subito e non vanno mai lasciati da soli i giovani. Miller e Bertola come Atta l’anno scorso, sono quelli che seguo intensamente per farli adattare velocemente. La stabilità è la cosa che cerchiamo di avere. L’ultima partita contro la Roma eravamo a pari livello come fisicità e solo così puoi affrontare una grande squadra. Siamo riusciti a vincere ed è stata una gara tosta”.

Foto: Instagram Udinese